للحماية من نزلات البرد.. خمسة أطعمة ضرورية تقوي المناعة في الشتاء

مع دخول موسم الخريف وزيادة احتمالية الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، يؤكد خبراء التغذية على أهمية تناول أطعمة معينة لتقوية جهاز المناعة، حيث تُعتبر بعض الفيتامينات والمعادن أساسية لدعم نظام مناعي صحي، يمثل خط الدفاع الأول للجسم ضد الفيروسات والبكتيريا.
الألياف لصحة الأمعاء
ووفقًا لتقرير على موقع "inews" البريطاني، يُوصي الخبراء بتناول خمس إلى تسع حصص من الخضراوات والفواكه يوميًّا لتوفير الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المعززة للمناعة. وتلعب الألياف دورًا محوريًّا في تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز الميكروبيوم الصحي الذي يؤثر على استجابة الجهاز المناعي.
عسل مانوكا المتميز
يتميّز عسل مانوكا بخصائص مضادة للبكتيريا أكثر من أنواع العسل الأخرى، حيث تشير الأبحاث إلى أن تناوله قد يساعد في تقليل البكتيريا المسببة لالتهاب الحلق. كما يحتوي على مركبات طبيعية معززة للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يدعم ميكروبيومًا صحيًّا.
البروبيوتيك والثوم
وجدت دراسة منشورة في المجلة الكورية لطب الأسرة أن البروبيوتيك يمكن أن يساعد في الوقاية من نزلات البرد وعلاجها، حيث إن الأشخاص الذين تناولوا البروبيوتيك يوميًّا كانوا أقل عرضة للإصابة بالبرد.
أما بالنسبة للثوم، فهو يحتوي على عدد من الفيتامينات والمعادن المهمة لجهاز المناعة، بالإضافة إلى مركب يسمى "الأليسين"، الذي قد يكون سلاحًا قويًّا ضد البكتيريا والفيروسات. وجدت تجربة عشوائية لمدة 12 أسبوعًا أن الثوم الغني بالأليسين قلّل من الإصابة بنزلات البرد بنسبة 63%.
مضادات الأكسدة
التوت والحمضيات وخضار الألوان الزاهية مثل السبانخ والجزر والفلفل تمد الجسم بفيتامين C وبيتا كاروتين وفلافونويدات، تحمي الخلايا من ضرر الجذور الحرة حين يكون الجسم تحت ضغط العدوى.