للحماية من نزلات البرد.. خمسة أطعمة ضرورية تقوي المناعة في الشتاء

أما بالنسبة للثوم، فهو يحتوي على عدد من الفيتامينات والمعادن المهمة لجهاز المناعة، بالإضافة إلى مركب يسمى "الأليسين"، الذي قد يكون سلاحًا قويًّا ضد البكتيريا والفيروسات. وجدت تجربة عشوائية لمدة 12 أسبوعًا أن الثوم الغني بالأليسين قلّل من الإصابة بنزلات البرد بنسبة 63%.