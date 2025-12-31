خبراء: الإمساك المستمر بلا تفسير قد يكون انذاراً بمرض الخطير

كيف يتطور سرطان القولون بصمت؟

-المراحل المبكرة غالبًا بلا ألم أو أعراض.

-نمو الورم يضيّق تجويف الأمعاء تدريجيًا، فيسبب صعوبة التبرز، قلة عدد المرات، ترقق البراز، أو شعورًا بعدم الإفراغ الكامل.

- استمرار التغيرات لأسابيع أو أشهر مع فشل العلاجات الروتينية يستدعي فحصًا طبيًا بدلًا من الإكثار من الملينات.