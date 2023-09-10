هل خبز الحبوب المتنوعة بديل للمعجنات؟.. "الخضيري": وصية خبراء لها شروط

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن وصية خبراء الصحة المستدامة بخبز الحبوب المتنوعة كبديل للمعجنات والمخبوزات، وصيةٌ تحمل بديلًا صحيًّا لخبز القمح سواء الأبيض أو البر المغشوش بالأبيض؛ داعيًا إلى عدم المبالغة في الكمية من الخبز سواء كان أبيض أو نخالة أو بُرًّا أو حبوبًا متنوعة.