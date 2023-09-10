هل خبز الحبوب المتنوعة بديل للمعجنات؟.. "الخضيري": وصية خبراء لها شروط

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن وصية خبراء الصحة المستدامة بخبز الحبوب المتنوعة كبديل للمعجنات والمخبوزات، وصيةٌ تحمل بديلًا صحيًّا لخبز القمح سواء الأبيض أو البر المغشوش بالأبيض؛ داعيًا إلى عدم المبالغة في الكمية من الخبز سواء كان أبيض أو نخالة أو بُرًّا أو حبوبًا متنوعة.
وأوضح "الخضيري": "اعتبر الخبز مادة حاملة ناقلة للأكل، واستمتع بالأكل بقليل من الخبز (رقاق أو مراهقي أو قرصان خفيف)، أو تناول الأكل بالملعقة أو بورق الخس أو بقرص خفيف من أنواع الحبوب".
وأضاف، عبر حسابه على "إكس"، "تويتر" سابقًا: "الخلاصة أنه يجب ألا يغلب الخبز على أنواع الأكل الأخرى، زاحِمه بالخضار والفاكهة والورقيات والأجبان والفول والبيض والتونة.. إلخ"، واجعلها تزاحم الخبز.