اتساع محيط العنق قد يكون مؤشرًا خطيرًا لأمراض القلب والتمثيل الغذائي

حذر أطباء وباحثون من أن اتساع محيط العنق، الذي قد يبدو في بعض الحالات دليلاً على القوة الجسمانية كما لدى الرياضيين في ألعاب مثل الملاكمة أو الرغبي، يمكن أن يكون في الواقع مؤشرًا على مشكلات صحية خطيرة.