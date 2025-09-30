اتساع محيط العنق قد يكون مؤشرًا خطيرًا لأمراض القلب والتمثيل الغذائي

حذر أطباء وباحثون من أن اتساع محيط العنق، الذي قد يبدو في بعض الحالات دليلاً على القوة الجسمانية كما لدى الرياضيين في ألعاب مثل الملاكمة أو الرغبي، يمكن أن يكون في الواقع مؤشرًا على مشكلات صحية خطيرة.
وأوضح موقع "سايتيك ديلي" نقلاً عن باحثين في جامعة كينجستون بلندن أن تراكم الدهون في الجزء العلوي من
الجسم يؤدي إلى إفراز أحماض دهنية في الدم، ما يؤثر على تعامل الجسم مع الكوليسترول ومستويات السكر ونبضات القلب، ويرتبط مباشرة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم، الرجفان الأذيني، والسكتة القلبية.
وأشار الباحثان أحمد البديوي ونادين وهيدة إلى وجود صلة بين محيط العنق واضطرابات النوم، خاصة انقطاع التنفس الانسدادي النومي، الذي يسبب الإرهاق والتوتر اليومي.
وبيّنا أن محيط العنق المثير للقلق يبلغ 43 سم لدى الرجال و35.5 سم لدى النساء، حتى لو كان مؤشر كتلة الجسم طبيعياً. وشددا على أن تغيير نمط الحياة، وممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي متوازن يساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بهذه المشكلة.