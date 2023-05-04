لتفادي الهشاشة المبكرة.. مختص يحذر الطلاب من إهمال تناول الحليب يوميًا

حذر طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، طلاب المدارس من إهمال تناول الحليب يوميًا، مشيرًا إلى أن هناك تراجعًا كبيرًا في استهلاك الأطعمة التي تعزز الجسم بعنصر الكالسيوم، إذ لوحظ من خلال تشخيص العديد من حالات طلاب المدارس بضعف مستوى عنصر الكالسيوم في أجسادهم؛ لكونهم لا يتناولون الحليب نهائيًا، وهذا الأمر يشكل علامة تحذيرية في إمكانية وسهولة التعرض إلى هشاشة العظام والشعور بالضعف والهزال في سن مبكرة.
وقال: إن الغالبية العظمى من الطلاب اليافعين والمراهقين اتجهوا إلى تناول المشروبات غير الصحية مثل المشروبات الغازية والطاقة وغيرها كالعصائر السكرية التي لا تفيد الجسم نهائيًا، بل تسبب الكثير من الأضرار والمضاعفات، وهذا التراجع في إستهلاك الأطعمة والمشروبات الصحية كالحليب والأجبان والألبان التي تزود الجسم بعنصر الكالسيوم سوف تسرع من عملية ضعف العظام مع مرور الوقت ومراحل النمو العمرية بجانب الأضرار الأخرى.
وتابع : الكالسيوم عنصر مهم جدًا يعتمد عليه في بناء العظام والأسنان وعند نقص الكالسيوم في الجسم يسبب ضعف الأسنان، وتقوس العظام، وقلة في قوة العضلات والتشنجات وأحيانًا يسبب آلامًا عصبية مما يؤثر على الكبار والصغار على حد سواء.
وأشار إلى أنه غالبًا ما يتم تخزين الكالسيوم بالعظام أثناء النمو حتى سن 35 ثم يحدث فقدان تدريجي للكالسيوم بعد هذه السن، فتضعف العظام وتُصاب بالهشاشة عند الكبر خصوصًا لدى النساء، لذا تكمن أهمية تناول أطعمة ومشروبات الكالسيوم خلال مرحلة الطفولة والشباب لكونها فترة بناء الجسم ونموه وهي فترة الطفولة والمراهقة.
وشدد الدكتور ضياء على ضرورة توجيه الأطفال الصغار واليافعين والمراهقين بتناول كأس من الحليب يوميًا لكونه يحتوي على فيتامينات وبروتينات منها (A) المهم لسلامة العين والإبصار وفيتامين (د) الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم، بالإضافة إلى فيتامين (ب) المهم لسلامة الأنسجة والأعصاب، كما يساعد الحليب على تعزيز القدرة على النوم والاسترخاء، فيما أكدت العديد من الدراسات أن تناول كوب من الحليب يساعد على التقليل من مخاطر الإصابة بالسمنة، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين والتي تساعد على الإحساس بالشبع لفترة طويلة مما يساعد على حرق الدهون بالجسم.
ولفت إلى أنه من الفوائد أيضًا المحافظة على صحة القلب، إذ يحتوي الحليب على البوتاسيوم وهو عنصر مفيد لتوسيع الأوعية الدموية، مما يساعد على التقليل من نسبة ضغط الدم المرتفع، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية وأمراض الأوعية الدموية.