لتفادي الهشاشة المبكرة.. مختص يحذر الطلاب من إهمال تناول الحليب يوميًا

وشدد الدكتور ضياء على ضرورة توجيه الأطفال الصغار واليافعين والمراهقين بتناول كأس من الحليب يوميًا لكونه يحتوي على فيتامينات وبروتينات منها (A) المهم لسلامة العين والإبصار وفيتامين (د) الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم، بالإضافة إلى فيتامين (ب) المهم لسلامة الأنسجة والأعصاب، كما يساعد الحليب على تعزيز القدرة على النوم والاسترخاء، فيما أكدت العديد من الدراسات أن تناول كوب من الحليب يساعد على التقليل من مخاطر الإصابة بالسمنة، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين والتي تساعد على الإحساس بالشبع لفترة طويلة مما يساعد على حرق الدهون بالجسم.