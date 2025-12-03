من مرضى الضغط إلى الأصحاء.. كم مرة يجب أن تقيس ضغط دمك في المنزل؟

يحذر تقرير طبي حديث، استند إلى توصيات جمعية القلب الأمريكية وخبراء قلب عالميين، من أن "ارتفاع ضغط الدم أحد أخطر الأمراض الصامتة في العصر الحديث"، إذ إن "أكثر من نصف البالغين حول العالم يمتلكون قراءات أعلى من الطبيعي دون أن يدركوا ذلك"، ما يجعل القياس المنزلي المنتظَم أداة إنذار مبكر قد تنقذ الحياة.