لماذا؟ وكيف تتخلص منه؟.. 17 عرضاً مزعجاً يسبّبها "الإمساك" في تحذير لـ "الخضيري"

وعن سبب حدوث مثل هذه الأعراض، أبان بأن ترك الفضلات في الجسم يؤدي إلى حدوث اضطرابات "هضمية وجسدية ونفسية"، مشيراً إلى أنه يمكن التخلص من "الإمساك" بشرب الماء بكثرة وتناول الألياف، مثل: الورقيات والخضار والخيار والخس والجزر والسبانخ.