لماذا؟ وكيف تتخلص منه؟.. 17 عرضاً مزعجاً يسبّبها "الإمساك" في تحذير لـ "الخضيري"

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ إنه يستطيع الجزم بأن "الإمساك" سببٌ في 17 عَرَضاً من الأعراض الصحية المزعجة جداً.
وأوضح "الخضيري"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الأعراض الـ17 التي قد يُحدثها الإمساك تتضمّن "السمنة والصداع والقلق والتوتر وتهيُّج القولون العصبي والشرخ والشعور بالغثيان وألم البطن والمغص والشحوب وفقدان النضارة".
وعن سبب حدوث مثل هذه الأعراض، أبان بأن ترك الفضلات في الجسم يؤدي إلى حدوث اضطرابات "هضمية وجسدية ونفسية"، مشيراً إلى أنه يمكن التخلص من "الإمساك" بشرب الماء بكثرة وتناول الألياف، مثل: الورقيات والخضار والخيار والخس والجزر والسبانخ.
وأضاف: "تناول الحبوب الكاملة بقشورها والفواكه باللب والقشور وليس العصير فقط، ومارس رياضة المشي يومياً".