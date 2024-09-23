ليس في "المنقوع" إلا ربع الفوائد.. "الخضيري": عليكم بأكل البذور والأعشاب كاملة!

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن بعض الناس يأخذ منقوع بعض البذور والأعشاب الصحية الطبيعية المدروسة فقط والمنقوعة، مشيرًا إلى أن هذا المنقوع ليس فيه إلا ربع الفوائد الصحية؛ لأنه غسيل السطح الخارجي لها فقط.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من الأفضل أكل البذور أو الأعشاب وليس فقط شرب المنقوع؛ لأن المنقوع فقط غسيل السطح الخارجي.
وأضاف: "وكذلك الخضار والفاكهة والورقيات لا بد أن تؤكل كاملة بأعوادها وبذورها وقشرها واللّب، وليس فقط عصير مصفى مشخول".
وأشار إلى أن الأعواد والأغصان (الورقيات) والقشور واللب والبذور والثمار الكاملة تتوزع فيها المكونات الغذائية والفيتامينات والمعادن.