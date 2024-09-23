ليس في "المنقوع" إلا ربع الفوائد.. "الخضيري": عليكم بأكل البذور والأعشاب كاملة!

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن بعض الناس يأخذ منقوع بعض البذور والأعشاب الصحية الطبيعية المدروسة فقط والمنقوعة، مشيرًا إلى أن هذا المنقوع ليس فيه إلا ربع الفوائد الصحية؛ لأنه غسيل السطح الخارجي لها فقط.