ليس لقاحاً واحداً.. دراسة: فعالية لقاح الإنفلونزا تختلف حسب نوع اللقاح وعمر المتلقي
كشفت دراسة رائدة نُشرت في مجلة علم المناعة عن اختلافات كبيرة في كيفية تنشيط لقاحات الإنفلونزا المختلفة للخلايا المناعية، حيث ترتبط فعاليتها ارتباطًا وثيقًا بكل من نوع اللقاح وعمر المريض. وقد يُعيد هذا البحث، صياغة استراتيجيات التطعيم المستقبلية، وخاصة لكبار السن.
ووفقاً لتقرير على موقع "ميديكال إكسبريس"، فإن الدراسة التي أجرتها الجمعية الأمريكية لعلم المناعة، فحصت سجلات المرضى بين سبتمبر 2023 ومارس 2024، وقد تم تطيعم المشاركين بأربعة لقاحات للإنفلونزا الموسمية، وجُمعت عينات دم من جميع المرضى قبل التطعيم، وبعد سبعة أيام، و28 يومًا، و90 يومًا منه. حُلّلت عينات من مختلف الفترات الزمنية لقياس الاستجابات المناعية.
النتائج الرئيسية حسب الفئة العمرية
وبينما أنتجت اللقاحات الأربعة مستويات متشابهة من الأجسام المضادة، إلا أن قدرتها على تحفيز المناعة الخلوية - وهو عامل حاسم للحماية طويلة الأمد - تباينت بشكل كبير.
البالغون بين 65 و85 عامًا
حفّز لقاح فلوزون عالي الجرعة أقوى استجابة مناعية، حيث نشّط الخلايا التائية الجريبية المساعدة والخلايا المفرزة للأجسام المضادة، وهي عوامل أساسية للمناعة طويلة الأمد.
البالغون بين 28 و60 عامًا
تفوق لقاح فلوسيلفاكس، وهو لقاح خلوي، على اللقاحات التقليدية من خلال تحفيز استجابات أقوى للخلايا البائية ذات الذاكرة ونشاط الخلايا التائية متعددة الوظائف.
فهم أشمل لعمل لقاحات الإنفلونزا
قال الدكتور تيد م. روس، المدير العالمي لتطوير اللقاحات في كليفلاند كلينك والمؤلف الرئيسي للدراسة: "توفر نتائجنا فهمًا أشمل لكيفية تحفيز لقاحات الإنفلونزا المختلفة للمكون الخلوي للجهاز المناعي في مختلف الفئات العمرية". وأكد أن هذه الرؤى يمكن أن تُرشد تطوير لقاحات الجيل التالي التي توفر حماية أوسع وأطول أمدًا.
تؤكد الدراسة على ضرورة مراعاة المناعة الخلوية في تقييم اللقاحات، مما قد يُسرّع التقدم نحو لقاح عالمي للإنفلونزا. يخطط الباحثون لتوسيع التجارب لتشمل مجموعات أكبر، وتحديد المؤشرات الحيوية لتحسين تصميم اللقاح.