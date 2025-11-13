ليس لقاحاً واحداً.. دراسة: فعالية لقاح الإنفلونزا تختلف حسب نوع اللقاح وعمر المتلقي

ووفقاً لتقرير على موقع "ميديكال إكسبريس"، فإن الدراسة التي أجرتها الجمعية الأمريكية لعلم المناعة، فحصت سجلات المرضى بين سبتمبر 2023 ومارس 2024، وقد تم تطيعم المشاركين بأربعة لقاحات للإنفلونزا الموسمية، وجُمعت عينات دم من جميع المرضى قبل التطعيم، وبعد سبعة أيام، و28 يومًا، و90 يومًا منه. حُلّلت عينات من مختلف الفترات الزمنية لقياس الاستجابات المناعية.