قد يكون مؤشرًا على مرض خطير.. خبيرة: 5 أسباب لحدوث الصداع بعد الاستيقاظ من النوم

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تشير الدكتورة يلينا تساريوفا، أخصائية علم النوم في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى خمسة أسباب للإصابة بالصداع عند الاستيقاظ من النوم، وتقول: إن الصداع يمكن أن يظهر في أي وقت من اليوم. ولكن إذا كان يظهر بعد الاستيقاظ من النوم في الصباح، فقد يكون السبب اضطراب النوم.