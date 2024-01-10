8 فئات أكثر عُرضة للإصابة بهشاشة العظام يكشفها "صحي القصيم"

ولفت التجمع في إنفوجراف نشره اليوم إلى أن عدم تناول كميات كافية من الكالسيوم أو فيتامين د أو البروتين، من أبرز العوامل المسببة لهشاشة العظام، بالإضافة إلى التقدم في العمر، والاستخدام طويل الأمد لبعض الأدوية "مثل الكورتيكوستيرويدات، والأدوية المضادة للصرع"، وتغير مستوى الهرمونات مثل زيادة هرمون الغدة الدرقية، أو قلة هرمون الأستروجين لدى النساء، أو هرمون التستوستيرون لدى الرجال".