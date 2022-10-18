مختص: فوائد "الحجامة" لعلاج الروماتيزم مازالت رهن الدراسات.. ولا تغني عن "الدواء"

وتابع، بيّنت الدراسات السابقة أن معظم مرضى الروماتيزم الذين أجروا الحجامة استفادوا كثيراً بجانب العلاج الدوائي، إذ كشفت دراسة مشتركة بين جامعة في صنعاء وأخرى في هنغاريا ونشرت في مجلة Dokkyo Journal of medical science وشملت 28 مريضاً من أصل 53، تراوحت أعمارهم بين 25 و50 سنة وكانوا يعانون التهاب المفاصل الروماتويدي المستمر، واتضح بعد قيام الـ28 مريضاً بإجراء الحجامة تحسن كبير في الآلام التي كانوا يشكون منها، وخلصت الدراسة إلى أن إجراء الحجامة فعّال لمرضى الروماتيزم، ويساعد في السيطرة على نشاط الروماتويد، وأنه ليس بديلاً للعلاج الدوائي، ولا يستخدم إلا مسانداً للعلاج الدوائي أو مكملاً له.