ابتكار قرنية شفافة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يحل أزمة نقص التبرعات حول العالم

وأوضح الباحث ماركوس روتمار من مختبر Biointerfaces Lab بمعهد "إمبا"، أن الغرسة الجديدة تعتمد على هلام مائي مصنوع من الكولاجين وحمض الهيالورونيك، مع إضافات تمنحها ثباتًا ميكانيكيًا حيويًا فائقًا، مشيرًا إلى أن الطباعة ثلاثية الأبعاد تتيح تصميم الغرسة بدقة تتناسب مع الانحناء الفريد لكل عين، مما يضمن تلاؤمها الكامل مع المريض.