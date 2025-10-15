ابتكار قرنية شفافة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يحل أزمة نقص التبرعات حول العالم

طوّر باحثون سويسريون حلاً مبتكرًا لعلاج تلف القرنية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، في خطوة من شأنها تغيير حياة ملايين الأشخاص حول العالم الذين يعانون من أمراض القرنية ويفتقرون إلى التبرعات البشرية.
ووفقًا لتقرير نشره موقع نيوز ميديكال، تمكن فريق بحثي مشترك من معهد "إمبا" وجامعة زيورخ ومستشفى زيورخ البيطري وجامعة رادبود الهولندية من إنتاج غرسات قرنية شفافة متوافقة حيويًا مع جسم الإنسان، قادرة على إصلاح التلف بشكل كامل ودائم دون الحاجة إلى متبرعين.
وأوضح الباحث ماركوس روتمار من مختبر Biointerfaces Lab بمعهد "إمبا"، أن الغرسة الجديدة تعتمد على هلام مائي مصنوع من الكولاجين وحمض الهيالورونيك، مع إضافات تمنحها ثباتًا ميكانيكيًا حيويًا فائقًا، مشيرًا إلى أن الطباعة ثلاثية الأبعاد تتيح تصميم الغرسة بدقة تتناسب مع الانحناء الفريد لكل عين، مما يضمن تلاؤمها الكامل مع المريض.
وفي مراحل لاحقة، يخطط الفريق لتحميل الهلام المائي بالخلايا الجذعية البشرية لدعم تجدد الأنسجة الطبيعية. كما أن خاصية الالتصاق الذاتي للغرسة تلغي الحاجة إلى الغرز الجراحية، ما يقلل من مخاطر العدوى والتندب ويختصر زمن العملية.
ويُتوقع أن يمثل هذا الابتكار نقلة نوعية في طب العيون، إذ يقدم حلاً عمليًا لأزمة نقص التبرعات بالقرنية، ويمنح الأمل لملايين المرضى حول العالم في استعادة بصرهم بطرق آمنة وفعالة.