النهار قصير.. "طريقك إلى فيتامين D في الشتاء" يبدأ بهذه الأطعمة

وفي التفاصيل، قالت: يتم تركيب فيتامين D في جسم الإنسان تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية، ولكن في الشتاء النهار قصير، مشيرةً إلى أن نقص فيتامين D يؤثر سلبًا في الجسم.