النهار قصير.. "طريقك إلى فيتامين D في الشتاء" يبدأ بهذه الأطعمة

أكدت أخصائية الغدد الصماء الدكتورة يكاتيرينا يانغ أهمية فيتامين D وضرورته للجسم، مشيرةً إلى كيفية الحصول على كمية كافية منه في الشتاء.
وفي التفاصيل، قالت: يتم تركيب فيتامين D في جسم الإنسان تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية، ولكن في الشتاء النهار قصير، مشيرةً إلى أن نقص فيتامين D يؤثر سلبًا في الجسم.
وأضافت: "لذلك يؤثر انخفاض مستواه بشكل كبير على الصحة، ما يسبب نزلات البرد المتكررة، واضطراب النوم، وسوء المزاج، وتغيرات في الوزن".
ووفقًا لها، يبطئ نقص فيتامين D عملية التمثيل الغذائي، ويسبب ضعف منظومة المناعة، واختلال عمل الدماغ، ويبطئ عملية امتصاص العناصر المعدنية اللازمة لصحة الأسنان والعظام.
وتنصح الطبيبة للحفاظ على مستوى جيد لفيتامين D، بتناول الأسماك وزيت السمك والمأكولات البحرية والبيض والزبدة والجبن، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
وتابعت: "لتحسين عملية تركيب الفيتامين في الجسم، يمكن تناول المواد الغذائية الغنية بعنصر المغنيسيوم وأحماض أوميغا-3 الدهنية وفيتامين К2 والتقليل من كمية السكر في النظام الغذائي؛ لأنه يضعف عملية تركيب الفيتامين في الجسم".