احذر عزيزي الرجل.. هذه المشروبات تقودك للإصابة بالصلع والاكتئاب!

أجاب المشاركون عن أسئلة حول الصلع وعاداتهم الغذائية، وما إذا كانوا يعانون من أي مشاكل نفسية، وسُئلوا أيضًا عن عدد المرات التي تناولوا فيها أطعمة ومشروبات معينة، وكشف هذا عن ارتباط كبير بين تناول المشروبات السكرية بكثرة وتساقط الشعر عند الرجال.