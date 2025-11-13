كيف يراوغ فيروس الإنفلونزا H3N2 جهاز المناعة؟ مختص يشرح ذلك عبر "سبق"

يواصل فيروس H3N2 – أحد فيروسات الإنفلونزا الموسمية من النوع A – إثارة اهتمام الأوساط العلمية والصحية حول العالم، لما يتمتع به من قدرة عالية على التحور والمراوغة أمام جهاز المناعة البشري. ومنذ اكتشافه لأول مرة في هونغ كونغ عام 1968 حين تسبب في جائحة عالمية، لا يزال الفيروس يظهر سنويًا بصيغ مختلفة تزيد من تحديات مكافحته.
وتواصلت "سبق" مع الدكتور نبيل مردد، الباحث في علم الأحياء الدقيقة الطبية بجامعة مانشستر، والذي أكد أن الفيروس يحمل اسمه من نوعين من البروتينات الموجودة على سطحه:
• الهيماغلوتينين (H3) المسؤول عن التصاق الفيروس بخلايا الجهاز التنفسي والدخول إليها
• النيورامينيداز (N2) الذي يساعده على الخروج من الخلايا المصابة والانتشار داخل الجسم
وأوضح أن هذين البروتينين هما الهدف الرئيس لاستجابة جهاز المناعة واللقاحات الموسمية؛ ما يجعل أي تغيير فيهما ذا أثر مباشر على فعالية الوقاية.
وأضاف مردد أن الباحثين يشيرون إلى أن فيروس H3N2 يمثل تحديًا خاصًا لعدة أسباب، أبرزها:
1- سرعة التحور التي تمنحه القدرة على تغيير شكله الجيني، مما يقلل من فاعلية الجهاز المناعي أو اللقاحات
2- حدة الأعراض لدى الفئات الحساسة مثل كبار السن والأطفال ومرضى القلب والرئة، وقد تقود إلى مضاعفات خطيرة
3- بدايات انتشار مبكرة قد تسبق حلول الشتاء، ما يقلل فرصة التحصين في الوقت المناسب
4- احتمال اختلافه عن سلالة اللقاح المستخدم سنويًا، مما يجعل الحماية جزئية لكنها تظل فعّالة في تخفيف شدة المرض
5- سهولة انتقاله عبر رذاذ السعال والعطاس أو ملامسة الأسطح الملوثة
يشدد المختصون على أهمية الالتزام بالوقاية للحد من خطورة الفيروس وانتشاره. وتشمل الإجراءات الموصى بها:
1- أخذ لقاح الإنفلونزا سنويًا، حتى لو لم يكن التطابق تامًا، لأنه يخفف شدة الأعراض ويحمي من المضاعفات
2- منح الأولوية في التطعيم للفئات الأكثر عرضة مثل النساء الحوامل، كبار السن، الأطفال، والمصابين بأمراض مزمنة
3- استخدام مضادات الفيروسات مثل أوسيلتاميفير بإشراف طبي خلال أول 48 ساعة من ظهور الأعراض
4- اتباع السلوكيات الوقائية مثل غسل اليدين، تهوية الأماكن المغلقة، وتجنب مخالطة المرضى
5- تعزيز برامج المراقبة العالمية لتحورات الفيروس بهدف تحديث اللقاحات وتحسين فعاليتها سنويًا
يوصي الدكتور نبيل مردد بتقديم موعد حملات التطعيم ضد الإنفلونزا لمدة شهر كامل عن موعدها السنوي المعتاد، نظرًا لبدء انتشار فيروس H3N2 في وقت مبكر من الموسم، مما يمنح المجتمع فرصة أكبر للحصول على المناعة الوقائية قبل بدء الموجات الأولى للفيروس.
ويظل فيروس H3N2 مثالًا حيًا على الفيروسات القادرة على التحور والتكيف بسرعة، ما يستدعي تطويرًا مستمرًا للّقاحات، والتزامًا مجتمعيًا بإجراءات الوقاية، لضمان أفضل حماية ممكنة خلال موسم الإنفلونزا.