كيف يراوغ فيروس الإنفلونزا H3N2 جهاز المناعة؟ مختص يشرح ذلك عبر "سبق"

يواصل فيروس H3N2 – أحد فيروسات الإنفلونزا الموسمية من النوع A – إثارة اهتمام الأوساط العلمية والصحية حول العالم، لما يتمتع به من قدرة عالية على التحور والمراوغة أمام جهاز المناعة البشري. ومنذ اكتشافه لأول مرة في هونغ كونغ عام 1968 حين تسبب في جائحة عالمية، لا يزال الفيروس يظهر سنويًا بصيغ مختلفة تزيد من تحديات مكافحته.