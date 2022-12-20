يحرق الدهون وينقص الوزن ويعالج السكري.. "الصيام المتقطع" حقيقة أم وهم؟

وبحسب فايد، فإن "الصيام المتقطع يساعد الفرد على التحكم في شهيته، حيث إنه بعد ساعات من التوقف عن تناول الطعام، يستنفد الجسم مخازن السكر، ليشرع بعد ذلك في عملية حرق الدهون من أجل تلبية احتياجاته من الطاقة"، لافتة إلى أن فوائد هذا النظام تشمل "الوقاية من الالتهابات في الجسم".