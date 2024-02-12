"تجنب السهر والتدخين".. 7 نصائح لـ"التعايش مع الصرع" تُقدّمها "سعود الطبية"

قدّمت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، 7 نصائح للتعايش مع الصرع، حاثّة على تجنب التدخين والسهر والحصول على قدر كافٍ من النوم.
وأوضحت المدنية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه للتعايش مع الصرع ينبغي "الحرص على تناول الدواء الموصوف من الطبيب كل 12 ساعة"، و"استشارة طبيب الأعصاب قبل تناول الأدوية والمكملات الغذائية".
وأكدت "سعود الطبية"، عدم إهمال ارتفاع درجة حرارة الجسم، وتجنب التدخين، وتجنب السهر والحصول على النوم الكافي.
وشددت على "التوجه إلى الطوارئ عند ملاحظة تغيرات غير طبيعية في المزاج والسلوك"، و"الحد من الإجهاد والضغوط النفسية".