تحذير من ادعاء "غاية في الخطورة".. "وصفة قطرات الليمون والعيون" قد تنتهي بك في الطوارئ الطبية

ويقول تقرير لوكالة "فرانس برس"، إن هذا الادعاء لا صحة له وهو غاية في الخطورة، وبحسب خبراء لا يمكن للإنسان أن يعدل لون عينيه بطرق مماثلة، كما أن وضع قطرات من الليمون في العين من شأنه أن يصيبها بحروق.