5 خطوات لتجنب إرهاق عينيك أمام الشاشات.. "الصحة" تنصح

ودعت إلى اتباع قاعدة "20-20-20"، وهي تعني أنه مع كل 20 دقيقة ينظر فيها إلى ضوء الأجهزة يجب صرف النظر لمكان آخر لا يقل مداه عن 20 قدم -6 أمتار- لمدة 20 ثانية.