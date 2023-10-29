5 خطوات لتجنب إرهاق عينيك أمام الشاشات.. "الصحة" تنصح

قدمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح لتجنب إرهاق العين من الجلوس الطويل أمام الشاشة، وأبرزتها في خطوات.
وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" أنه ينبغي لتجنب إرهاق العين "ضبط سطوع الشاشة ليكون في مستوى آمن ومريح لعينك، والبعد على الأقل 70 سم عن الشاشة".
ودعت إلى اتباع قاعدة "20-20-20"، وهي تعني أنه مع كل 20 دقيقة ينظر فيها إلى ضوء الأجهزة يجب صرف النظر لمكان آخر لا يقل مداه عن 20 قدم -6 أمتار- لمدة 20 ثانية.
وأضافت: "اجعل حجم النص في جهازك كبيرًا بما يكفي لقراءة مريحة، واستخدم قطرات العين عند الحاجة لتجنب الجفاف".