"سعود الطبية": 4 نصائح لحماية الأطفال من الإصابة بالقمل في المدارس

نصحت مدينة الملك سعود الطبية بتجنب مشاركة المستلزمات الشخصية، مثل القبعات والأوشحة مع العناية بالشعر للوقاية من القمل.
وأوضحت المدينة أن القمل حشرات طفيلية صغيرة تعيش على فروة الرأس، حيث تضع البيض وتتغذّى على الدم، وتنتقل عن طريق مشاركة الأدوات، وهو شائع بين الأطفال.
ولفتت في إنفوجرافيك لها، إلى ضرورة غسل الرأس باستمرار بالشامبو والبلسم وفحصه وهو رطب، والمتابعة مع المدرسة والفحص قبل وبعد أيّ تجمُّع أو نشاط مشترك، واستشارة الطبيب لاستخدام علاجات للتخلص منه مع التشديد على ضرورة تجنب مشاركة استخدام المستلزمات الشخصية، مثل القبعات والأوشحة وربطات الشعر مع الآخرين.