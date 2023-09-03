"سعود الطبية": 4 نصائح لحماية الأطفال من الإصابة بالقمل في المدارس

ولفتت في إنفوجرافيك لها، إلى ضرورة غسل الرأس باستمرار بالشامبو والبلسم وفحصه وهو رطب، والمتابعة مع المدرسة والفحص قبل وبعد أيّ تجمُّع أو نشاط مشترك، واستشارة الطبيب لاستخدام علاجات للتخلص منه مع التشديد على ضرورة تجنب مشاركة استخدام المستلزمات الشخصية، مثل القبعات والأوشحة وربطات الشعر مع الآخرين.