4 أمور يجب الحد منها.. "صحة الرياض": لنظام غذائي صحي اتبع هذه التوصيات

نصحت "صحة الرياض"، باتباع نظام غذائي صحي من خلال الحد من الدهون المشبّعة، والسكريات المضافة، والصوديوم، واستهلاك أقل من 10% من السعرات الحرارية اليومية من السكريات المضافة، ومثلها من الدهون المشبّعة، وأقل من 2300 ملجم في اليوم من الصوديوم.
وأكّدت "صحة الرياض"، ضرورة اتباع عددٍ من التوصيات في النظام الغذائي، منها: جعل الفواكه والخضراوات المتنوعة جزءاً من كل وجبة، ووجبة خفيفة بين الوجبات، ووضع الفواكه على الحبوب، واختيار الدجاج والسمك والفاصوليا بدلاً من اللحوم الحمراء، واستبدال نصف الحبوب المتناولة على الأقل بالحبوب الكاملة، مثل خبز القمح الكامل.
ونصحت في إنفوجرافيك لها بتناول كميات أقل من المخبوزات المصنّعة التي تحتوي على دهون مهدرجة جزئياً مثل أنواع كثيرة من البسكويت والكعك، والطبخ بالزيوت التي تحتوي على دهون غير مشبّعة أحادية ومتعدّدة مثل الذرة وزيت الزيتون وزيت الفول السوداني، والتقليل من الدهون غير الصحية، والحد من تناول الوجبات السريعة وتجنّب المشروبات والعصائر المحلاة والسكرية واستبدالها بعصائر طازجة أو غير محلاة.