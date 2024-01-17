4 أمور يجب الحد منها.. "صحة الرياض": لنظام غذائي صحي اتبع هذه التوصيات

ونصحت في إنفوجرافيك لها بتناول كميات أقل من المخبوزات المصنّعة التي تحتوي على دهون مهدرجة جزئياً مثل أنواع كثيرة من البسكويت والكعك، والطبخ بالزيوت التي تحتوي على دهون غير مشبّعة أحادية ومتعدّدة مثل الذرة وزيت الزيتون وزيت الفول السوداني، والتقليل من الدهون غير الصحية، والحد من تناول الوجبات السريعة وتجنّب المشروبات والعصائر المحلاة والسكرية واستبدالها بعصائر طازجة أو غير محلاة.