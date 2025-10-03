أخصائية سمنة: الخريف أفضل موسم لخسارة الوزن بخطوات بسيطة

أكدت الدكتورة هولي لوفتون، أخصائية طب السمنة في مركز NYU Langone الطبي، أن شهر أكتوبر يُعد التوقيت المثالي لبدء رحلة خسارة الوزن، بعيدًا عن القرارات المؤجلة التي يتخذها كثيرون مطلع كل عام.
ووفقًا لصحيفة نيويورك بوست، أوضحت لوفتون أن فصل الخريف يجلب استقرارًا في الروتين بعد صيف مزدحم، مما يعزز فعالية العلاجات مثل أوزمبيك وويغوفي، ويسمح بإعادة تقييم العادات اليومية. وأشارت إلى أن العيادات تشهد ارتفاعًا في أعداد المراجعين خلال أكتوبر، إذ يسعى كثيرون لتعويض إخفاق أهدافهم الصيفية.
كشفت الدراسات أن 50% من الأمريكيين البالغين يرغبون في خسارة الوزن، لكن 27% فقط يبذلون جهودًا فعلية لتحقيق ذلك. وتؤكد الأرقام أن 3 من كل 4 بالغين يعانون السمنة، ما يرفع مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. وقالت لوفتون: "هذا الفصل يُعتبر فرصة ذهبية لتصحيح العادات دون الحاجة إلى حلول جذرية."
ونصحت لوفتون بوضع أهداف بسيطة مثل الطهي المنزلي وزيادة النشاط البدني، مع ضرورة استشارة المختصين قبل اللجوء إلى العلاجات الدوائية. وحذّرت من أن الالتزام بالبرامج قد يتراجع إذا لم يشعر الشخص بتحسن ملحوظ.
وأشارت إلى أن بعض أدوية GLP-1 قد تسبب آلامًا في الهضم، ويمكن التعامل معها عبر حلول طبيعية مثل مضغ الزنجبيل وتناول وجبات صغيرة. كما شددت على أهمية تنظيم الأكل وتجنب المغريات مع اقتراب موسم الأعياد.