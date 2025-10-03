أخصائية سمنة: الخريف أفضل موسم لخسارة الوزن بخطوات بسيطة

ووفقًا لصحيفة نيويورك بوست، أوضحت لوفتون أن فصل الخريف يجلب استقرارًا في الروتين بعد صيف مزدحم، مما يعزز فعالية العلاجات مثل أوزمبيك وويغوفي، ويسمح بإعادة تقييم العادات اليومية. وأشارت إلى أن العيادات تشهد ارتفاعًا في أعداد المراجعين خلال أكتوبر، إذ يسعى كثيرون لتعويض إخفاق أهدافهم الصيفية.