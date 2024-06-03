مجانية وسرية.. 6 خطوات لـ "الإقلاع عن التدخين" تهديها لك "صحة الجوف"

وأوضحت المديرية، عبر إنفوجراف معلوماتي بحسابها على منصة "إكس"، أنه يمكن حجز موعد "حضوري أو افتراضي" في عيادات مكافحة التدخين التابعة لوزارة الصحة عن طريق تطبيق "صحتي"، أو الاتصال على رقم (937).