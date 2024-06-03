مجانية وسرية.. 6 خطوات لـ "الإقلاع عن التدخين" تهديها لك "صحة الجوف"

تحت وسم #اليوم_العالمي_لمكافحة_التبغ، كشفت وزارة الصحة؛ ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، عن 6 خطوات يمكنك بها الإقلاع عن التدخين.
وأوضحت المديرية، عبر إنفوجراف معلوماتي بحسابها على منصة "إكس"، أنه يمكن حجز موعد "حضوري أو افتراضي" في عيادات مكافحة التدخين التابعة لوزارة الصحة عن طريق تطبيق "صحتي"، أو الاتصال على رقم (937).
وأضافت: من خلال التواصل مع العيادة يتم تحديد موعد؛ حيث يقرر الطبيب استخدام علاج سلوكي ودوائي بعد تقييم الحالة، وتحديد نسبة الاعتماد على النيكوتين.
وأبانت "صحة الجوف"، أن مع الاستمرار على العلاج والمتابعة الدورية مع الطبيب ستكون البشرى بعد 3 أشهر بالإقلاع عن التدخين، مشيرة إلى أن العيادة مجانية والعلاج محاط بسرية تامة.