صعوبة البلع والقولون العصبي تكون علامة إنذار مبكرة لمرض باركنسون

تشير دراسة جديدة إلى أن مشاكل الجهاز الهضمي -بما في ذلك الإمساك وصعوبة البلع والقولون العصبي- قد تكون علامة إنذار مبكرة على مرض باركنسون لدى بعض الأشخاص.
وتضيف النتائج التي نُشرت في مجلة "Gut"، المزيد من الأدلة إلى فكرة أن صحة الدماغ والجهاز الهضمي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا.
ويقول الباحثون إن فهم سبب حدوث مشكلات الجهاز الهضمي، قد يسمح بالعلاج المبكر لمرض باركنسون.
ويعد مرض باركنسون مرضًا تدريجيًّا؛ مما يعني أن اضطراب الدماغ يزداد سوءًا مع مرور الوقت.
ولا يمتلك الأشخاص المصابون بمرض باركنسون ما يكفي من مادة الدوبامين الكيميائية في دماغهم بسبب تضرر بعض الخلايا العصبية التي تنتجها.
وهذا يتسبب في ظهور أعراض تشمل اهتزازًا أو ارتعاشًا لا إراديًّا، وحركات بطيئة وقليلة، وتيبس العضلات.
وعلى الرغم من عدم وجود علاج حاليًا؛ إلا أن هناك علاجات متاحة تساعد في تقليل الأعراض الرئيسية والحفاظ على جودة الحياة قدر الإمكان.
كما أن اكتشاف المرض في وقت مبكر -قبل ظهور الأعراض العصبية وحدوث تلف كبير في خلايا الدماغ- قد يُحدث فرقًا كبيرًا.