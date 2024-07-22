8 مشروبات منزلية الصنع تساعد في إذابة الدهون المتراكمة بالجسم.. تعرَّف عليها

يمكن أن تؤدي أنماط الحياة غير الصحية إلى اكتساب دهون غير مرغوب فيها في الجسم؛ ما يزيد بطريقة ما من خطر الإصابة بالعديد من اضطرابات نمط الحياة والأمراض، مثل السمنة والسكري ومشاكل القلب والسكتات الدماغية، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.
وفي التفاصيل، يجب أن يكون متوسط الدهون الصحية في الجسم بين 25-31٪ للنساء و18-24٪ للرجال؛ ولذلك قد تبدو محاولة الحفاظ على اللياقة البدنية دون اكتساب الوزن مهمة صعبة في كثير من الأحيان، خاصة إذا كان لدى الشخص بنية ثقيلة، ويريد التخلص من دهون الجسم، وفقًا لـ"العربية نت".
وهناك بعض المشروبات المنزلية السهلة، والمصنوعة من مكونات حارقة للدهون، ومدعومة بالبحث العلمي، يساعد تناولها بشكل طبيعي في إذابة الدهون المتراكمة في الجسم. وهي كما يأتي:
يُعرف الشاي الأخضر بمحتواه العالي من الكاتيكين، خاصة إبيغالوكيتشين غالات، التي تمت دراستها لتأثيراتها المحتملة على عملية التمثيل الغذائي للدهون.
ووفقًا للعديد من الدراسات، يمكن للشاي الأخضر أن يزيد من أكسدة الدهون، ويُحسن حساسية الإنسولين؛ وبالتالي يقلل من ترسب الدهون، خاصة في منطقة البطن.
تحتوي القهوة على الكافيين وأحماض الكلوروغينيك، وهي مركبات مرتبطة بزيادة معدل الأيض، وتعزيز حرق الدهون.
وتشير الدراسات إلى أن الكافيين يمكن أن يحفز توليد الحرارة وأكسدة الدهون؛ ما يساهم في تقليل تراكم الدهون بمرور الوقت، كما ورد في الدورية الأمريكية للتغذية السريرية.
اكتسب خل التفاح شعبية بسبب فوائده الصحية المحتملة، بما يشمل إنقاص الوزن.
يمكن أن يساعد خل التفاح في تقليل تخزين الدهون عن طريق تحسين حساسية الإنسولين، وتعزيز الشعور بالشبع؛ ما يؤدي إلى تقليل تناول السعرات الحرارية.
ويمكن أن يكون خل التفاح المخفَّف بالماء إضافة منعشة للروتين اليومي.
يلعب الماء دورًا أساسيًّا في الحفاظ على ترطيب الجسم، ودعم الوظائف الأيضية.
ويمكن أن يساعد شرب كمية كافية من الماء في تحسين العمليات الأيضية، وتسهيل تكسير الدهون، ودعم جهود إنقاص الوزن بشكل عام، من خلال تعزيز الشعور بالشبع، ومنع الإفراط في تناول الطعام.
يجمع ماء الليمون بين الفوائد المرطبة للماء والميزة الإضافية لفيتامين C من عصير الليمون.
يعد فيتامين C ضروريًا لتخليق الكارنيتين، وهو مركب يساعد في تحويل الدهون إلى طاقة.
يمكن لماء الليمون أيضًا تعزيز الهضم، وإزالة السموم؛ ما قد يساعد في إنقاص الوزن.
تمت دراسة شاي الأعشاب، مثل النعناع والزنجبيل، لإمكانية دعم إنقاص الوزن.
يمكن أن يساعد شاي النعناع في قمع الشهية، وتقليل تناول السعرات الحرارية، بينما يحتوي شاي الزنجبيل على خصائص حرارية، يمكن أن تحفز عملية التمثيل الغذائي، وتعزز حرق الدهون.
إن مشروب ماء الخيار والنعناع مرطب، ويساعد في علاج الانتفاخ، كما أنه يساعد في إذابة دهون البطن.
ويساعد ماء الخيار والنعناع في حرق الدهون عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتعزيز الترطيب.
إن الخيار منخفض السعرات الحرارية، وعالي الألياف؛ ما يساعد على التحكم في الشهية.
ويحفز النعناع الإنزيمات الهضمية؛ ما يعزز امتصاص العناصر الغذائية، وتحويل الدهون إلى طاقة قابلة للاستخدام.
يُعتبر شاي الشمر علاجًا طبيعيًّا لفقدان الوزن، ويُعتقد أنه يدعم جهود إنقاص الوزن بسبب قدرته المحتملة على تعزيز التمثيل الغذائي وقمع الشهية.
يتم صنع الشاي من بذور نبات الشمر الغنية بمضادات الأكسدة، وقد يكون لها خصائص مدرة للبول؛ ما يساعد على تقليل احتباس الماء.
كما أن شاي الشمر منخفض السعرات الحرارية، ويمكن أن يكون بمنزلة بديل صحي للمشروبات السكرية؛ ما يدعم تقليل السعرات الحرارية بشكل عام.