8 مشروبات منزلية الصنع تساعد في إذابة الدهون المتراكمة بالجسم.. تعرَّف عليها

وفي التفاصيل، يجب أن يكون متوسط الدهون الصحية في الجسم بين 25-31٪ للنساء و18-24٪ للرجال؛ ولذلك قد تبدو محاولة الحفاظ على اللياقة البدنية دون اكتساب الوزن مهمة صعبة في كثير من الأحيان، خاصة إذا كان لدى الشخص بنية ثقيلة، ويريد التخلص من دهون الجسم، وفقًا لـ"العربية نت".