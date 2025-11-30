تقرير: 7 علامات مبكرة تكشف مخاطر زيادة الوزن لدى الأطفال

زيادة الوزن السريعة والمستمرة دون نمو متناسق في الطول، ما يظهر في ضيق الملابس أو الطفرات غير المعتادة في مخططات النمو.

ضيق التنفس والتعب وتجنب الحركة، وهي مؤشرات على تأثر وظائف القلب والرئتين.

الشخير واضطرابات النوم، وقد تكون علامة على انقطاع النفس الانسدادي النومي الذي يخلّ بالتوازن الهرموني ويزيد من مقاومة الأنسولين.

آلام المفاصل والظهر والركبة، وهي أعراض غير معتادة عند الأطفال، تشير إلى ضغط زائد على العظام والمفاصل.

بقع داكنة على الرقبة وتحت الإبط، وارتفاع في ضغط الدم والكوليسترول، وهي مؤشرات مبكرة للإصابة بداء السكري وأمراض القلب.

تأثيرات نفسية مثل تدني احترام الذات والعزلة والاكتئاب نتيجة التنمر أو السخرية.