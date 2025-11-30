تقرير: 7 علامات مبكرة تكشف مخاطر زيادة الوزن لدى الأطفال

في تحذير طبي لافت، كشف تقرير حديث أن زيادة الوزن لدى الأطفال ليست مجرد مرحلة مؤقتة، بل قد تكون مؤشرًا مبكرًا لمشكلات صحية ونفسية تمتد حتى البلوغ وربما طوال الحياة.
وأوضح التقرير، الذي نشره موقع صحيفة Times of India، أن هناك 7 علامات مبكرة تصاحب سمنة الأطفال، وتشير إلى احتمالية الإصابة بأمراض مزمنة لاحقًا، أبرزها:
زيادة الوزن السريعة والمستمرة دون نمو متناسق في الطول، ما يظهر في ضيق الملابس أو الطفرات غير المعتادة في مخططات النمو.
ضيق التنفس والتعب وتجنب الحركة، وهي مؤشرات على تأثر وظائف القلب والرئتين.
الشخير واضطرابات النوم، وقد تكون علامة على انقطاع النفس الانسدادي النومي الذي يخلّ بالتوازن الهرموني ويزيد من مقاومة الأنسولين.
آلام المفاصل والظهر والركبة، وهي أعراض غير معتادة عند الأطفال، تشير إلى ضغط زائد على العظام والمفاصل.
بقع داكنة على الرقبة وتحت الإبط، وارتفاع في ضغط الدم والكوليسترول، وهي مؤشرات مبكرة للإصابة بداء السكري وأمراض القلب.
تأثيرات نفسية مثل تدني احترام الذات والعزلة والاكتئاب نتيجة التنمر أو السخرية.
تاريخ عائلي مرضي: إصابة أحد الوالدين أو الأقارب المباشرين بالسمنة أو السكري أو أمراض القلب في سن مبكر قد يزيد من خطورة الوضع.
وشدد التقرير على أهمية التدخل المبكر عند ملاحظة هذه العلامات، من خلال مراجعة طبيب الأطفال وتبني تغييرات تدريجية في نمط الحياة، تشمل تحسين إعداد الطعام في المنزل، وتقليل وقت الشاشات، وتنظيم النوم، وتشجيع الحركة والنشاط البدني.