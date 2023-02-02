الوجبات السريعة فتاكة.. "قائمة بأطعمة مثالية للسكر وخطيرة" يبرزها استشاري

وبيّن أن الكربوهيدرات لها أنواع مختلفة التأثير من مفيدة صحيًا إلى أخرى ضارة، لذلك ينصح أخصائي التغذية والأطباء بتناول الأغذية أو النشويات التي تنخفض فيها نسبة مؤشر السكر مثل الفاصوليا الحمراء والبيضاء، والعدس، والفستق، والحليب واللبن، والتقليل من الأنواع ذات النسب المتوسطة لمؤشر السكر مثل المعكرونة وأنواع من الأرز، والعنب والبرتقال، أما الأغذية التي تحتوي على نسبة مؤشر سكر مرتفعة فتزيد المحاذير من الإكثار من تناولها؛ ومنها الخبز الأبيض وأنواع من الأرز، والذرة، وحبوب الإفطار، والموز، والأناناس، والبطيخ، والعسل وعصير البرتقال، حيث تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.