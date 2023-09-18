للوقاية من خطر أمراض القلب.. نصائح بالجملة من "مجلس الصحة الخليجي"

وتَطرق المجلس إلى أهمية التقليل من عنصر الصوديوم في الغذاء؛ لما يسببه عبر الاستهلاك الزائد من ارتفاع في ضغط الدم، بوصفه أحد أهم العوامل المسببة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية؛ مبينًا أن الصوديوم يوجد في أنواع عدة من الأطعمة منها الوجبات السريعة، والوجبات الخفيفة المغلقة، والأطعمة المعلبة، وأن كمية الصوديوم المسموح بها لا تزيد على 2300 مل جرام أي ما يقارب ملعقة شاي في اليوم.