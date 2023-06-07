هذه العلامات على الجلد يمكن أن تشير إلى نقص أحد المغذيات "الأساسية" في الجسم

ومع وضع ذلك في الاعتبار، كشفت جوستين بتلر، رئيسة الأبحاث في Viva عن بعض علامات نقص أوميغا 3، قائلة: "الأحماض الدهنية أوميغا 3 هي جزء أساسي من أغشية الخلايا لدينا، وهي مكون رئيس للعديد من الهرمونات، وهي تساعد في تنظيم الالتهاب. نحن نستخدم الالتهاب كآلية دفاعية لحماية أجسامنا من العدوى الإصابات، ولكن الإفراط في تناولها قد يسبب أمراضًا مزمنة، مثل أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل وألزهايمر وبعض أنواع السرطان".