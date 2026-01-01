دراسة: الطعام الجاهز يرفع الالتهاب ويضاعف خطر أمراض القلب

كشفت دراسة حديثة وجود ارتباط بين الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة الجاهزة - التي تُطلب من الخارج - وارتفاع الالتهابات الكامنة المسببة لأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "فود ساينس نوتريشن"، أن الأفراد الذين يستهلكون كميات كبيرة من الطعام الجاهز يكونون أكثر عرضة لارتفاع عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب، وفقًا لما نقله موقع "ميديكال نيوز توداي".
واعتمد الباحثون على قياس مستويات الالتهاب الجهازي باستخدام "مؤشر التهاب الغذاء" لتحديد خطر الالتهاب المرتبط بتناول أنواع معينة من الطعام، ثم قاموا بتحليل بيانات مقطعية على مدى 10 سنوات، شملت 8556 مشاركًا ضمن البرنامج الوطني الأميركي للتغذية والصحة خلال الفترة من 2009 إلى 2019.
وتوصّل الباحثون إلى أن ارتفاع استهلاك الطعام الجاهز مرتبط بارتفاع مؤشر الالتهاب، وانخفاض الكوليسترول الجيد، وارتفاع الدهون الثلاثية، ومستويات السكري الصائم والإنسولين، وزيادة مقاومة الإنسولين، وهو ما يُعرف بـ"الملف القلبي المضطرب".
كما أظهرت النتائج أن تناول الأطعمة الجاهزة بكثرة يرتبط بارتفاع معدلات الوفيات، وإن كانت الدراسة لا تُثبت علاقة سببية مباشرة.
كيف يؤثر الطعام الجاهز على الصحة؟
قالت الطبيبة جاين مورغان إن الأطعمة الجاهزة تحتوي على مكونات ضارة بالقلب، موضحة أن الخطر لا يعود لمكوّن واحد، بل لمزيج من العناصر والإضافات وطرق الطهي، التي تؤثر سلبًا على ضغط الدم، ونسبة الدهون، وحساسية الإنسولين، والالتهاب، ووظائف الأوعية الدموية.
وأشارت إلى أن المطاعم غالبًا ما تستخدم كميات زائدة من الصوديوم ودهون غير صحية، إلى جانب مكونات فائقة المعالجة، ومحليات، ومواد حافظة، ومحسنات نكهة.
وأضافت أن التطور التكنولوجي وسرعة وتيرة الحياة ساهما في زيادة الاعتماد على الطعام الجاهز، ما أدى إلى تقليل عدد الوجبات المنزلية، وبناء جيل يعاني من زيادة الوزن، وارتفاع معدلات الالتهاب والكوليسترول وضغط الدم.
من جهتها، أشارت ميشيل روثنشتاين، اختصاصية التغذية في الوقاية القلبية، إلى أن الاعتماد المتكرر على الطعام الجاهز يعكس أحيانًا ضغوطًا أوسع، مثل جداول العمل المزدحمة، وقلة موارد الطهي، واضطراب النوم، وعدم انتظام الوجبات، وهي جميعها عوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.