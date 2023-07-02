عند ثبات الوزن.. تخلَّ عن هذه الأشياء لتحقيق الهدف المطلوب

في رحلة التخلص من الوزن الزائد، غالبًا ما نمر بمراحل ثبات الوزن، وللتغلب عليها لا بد من الاستغناء عن الأشياء الصغيرة التي غالبًا ما لا يتم احتسابها إلا أنها تضيف كومة من السعرات الحرارية إلى نظامنا الغذائي وتؤدي إلى زيادة الوزن.