منها "القاعدة الذهبية" .. 8 قواعد تضمن إعطاء الدواء لطفلك بشكل آمن

في ظل الزيادة الملحوظة في استخدام الأدوية للرضع والأطفال الصغار لعلاج نزلات البرد والأمراض المزمنة، يحذّر الخبراء من مخاطر الاستخدام الخاطئ لهذه الأدوية، إذ أنها قد تؤثر سلباً على صحة الطفل.
ويقدم تقرير على موقع " bemedwise "، ثماني نصائح وإرشادات تساعد الوالدين على استخدام الأدوية بطريقة آمنة ومسؤولة.
- أولاً، يؤكد التقرير على "القاعدة الذهبية"، وهي ضرورة استشارة الطبيب بدلاً من تشخيص المرض بأنفسكم، فـ"لا تشخص مرض طفلك بنفسك، استشر طبيبك لمعرفة ما إذا كانت الأعراض تتطلب علاجًا طبيًا".
- كما يجب تقديم الأدوية الخاصة بوزن وعمر الطفل فقط، وعدم استخدام أدوية البالغين لمنع أي مخاطر محتملة.
- إضافة إلى ذلك، ينبه التقرير إلى ضرورة استخدام أدوات القياس الصحيحة للأدوية السائلة وعدم الاعتماد على ملاعق المطبخ.
- كما يحذر من إعادة استخدام الأدوية المتبقية أو منتهية الصلاحية.
- من النقاط المهمة أيضاً ضرورة الالتزام بالجرعة المحددة وعدم زيادة الجرعة، حيث يشدد التقرير على أن "ليس من الضروري إعطاء طفلك جرعة أكبر من الجرعة المدونة على الملصق"، الأمر الذي قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.
- ويذكر التقرير أهمية معرفة وزن الطفل لأن الجرعات قد تعتمد على الوزن أكثر من العمر.
- كما تحذر النصائح من إعطاء الأدوية في الظلام لتجنب وقوع أخطاء الجرعة.
- علاوة على ذلك، ينوه التقرير بعدم وصف الأدوية لطفل آخر حتى وإن كانت الأعراض متشابهة، وأنه لا يجب تقديم دواء موصوف لشخص آخر.
وفيما يتعلق بالأدوية التي تُصرف دون وصفة، يشير التقرير إلى ضرورة اختيار الدواء الذي يعالج أعراض طفلك المحددة فقط، مع تجنب أدوية السعال والبرد للأطفال دون سن الأربع سنوات، وتفادي تلك التي تُسبب النعاس.
وأخيراً، يؤكد التقرير على أن الأهل يجب أن يكونوا قدوة في تناول الأدوية، إذ يتعلّم الأطفال من مراقبة الوالدين، فيُنصح بأن "تعامل مع الأدوية بحذر ولا تتناولها إلا عند الضرورة".