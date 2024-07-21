وَتَرٌ تلعب عليه تجارة التبغ.. "الخضيري": قد يكون التدخين مؤشرًا لاضطراب نفسي

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن التدخين قد يكون مؤشرًا على اضطراب نفسي عند المدخن، يقوم على سراب حلّ مشاكله والاسترخاء.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إحدى الدراسات الخاصة تشير إلى أن "البدء في التدخين ارتبط بالحالة النفسية للمدخن؛ ظنًّا منه أنه حلّ لمشكلة نفسية، فتعطيه سرابًا وأملًا للاسترخاء، لا يلبث أن يكون إدمانًا ويعلق بنشوة زائفة وتزيد من اضطرابه النفسي؛ لوجود موادّ إدمانية في مكونات التدخين".
وأضاف: "على هذا الوتر تلعب تجارة التبغ والتدخين دوليًّا "الإدمان والتعلّق بسراب الاسترخاء والنشوة الزائفة"".