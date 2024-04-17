"سواليف دون علم".. "الخضيري" يعلّق على حقيقة تسبُّب استخدام الميكروويف في أضرار صحية

كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري؛ عن حقيقة تسبُّب استخدام الميكروويف في أضرارٍ صحية وإطلاقه إشعاعات.
وقال: استخدام الميكروويف آمن، ولا توجد فيه إشعاعاتٌ، ورسمياً لا توجد دراساتٌ تثبت الضرر.
وعلّق على إطلاق البعض تحذيرات من استخدام الميكروويف وتسبُّبه في بعض الأضرار، بأنها "سواليف" فقط، ولا توجد تحذيراتٌ إلا عند الجهلة ودون علم".
وكان الخضيري؛ قد أطلق أمس تحذيراً من وضع الأشياء المعدنية في الميكروويف.
وقال: من الخطأ وضع أي شيءٍ معدني وأي شيءٍ من القصدير والأشياء المعدنية في الميكروويف لأنها تحترق.
وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس": "فقط استخدم الزجاج والبايركس وبعض البلاستيك المخصّص للميكروويف.