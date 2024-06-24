دراسة: الجلوس غير المستقيم ليس سبب آلام العمود الفقري.. لكنه يُضعف الذاكرة

وأضاف: إذا كنت تعاني من آلام الظهر أو الرقبة، يمكنك الاطمئنان إلى أن الوضعية التي تتبناها عند المشي أو الجلوس غالباً ليست السبب وراء ذلك. وبدلاً من ذلك، فمن المحتمل أن يكون الأمر مرتبطاً بعادات حياتية أخرى، مثل جلوسك الثابت لساعات طويلة أو تعرضك المفرط للتوتر أو قلة النشاط البدني أو تكرار تقوس الظهر أو حتى إذا كنت قد عانيت سابقاً من آلام الظهر.