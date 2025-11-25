عدوى الإنفلونزا أخطر مما نعتقد.. تحذير للمحيطين بالمريض من "أسبوع العدوى"

حذّر تقرير صحي منشور على موقع شبكة «Norton Healthcare» الطبية من أن المصاب بالإنفلونزا قد ينقل العدوى قبل ظهور الأعراض بيوم كامل، ويستمر في نشر الفيروس لنحو أسبوع بعد بدء الشعور بالمرض، ما يجعل السيطرة على انتشار الإنفلونزا الموسمية أكثر تعقيداً.
وأوضحت الممرضة الممارسة المتقدمة راشيل ن. ألكسندر أن الشخص "يمكن أن يكون معدياً في اليوم السابق لظهور أي أعراض، ولا يزال بإمكانه نشر الإنفلونزا لمدة أسبوع تقريباً بعد بدء الشعور بالمرض أو ما دمت تعاني من الأعراض".
طرق العدوى والأعراض
ينتقل فيروس الإنفلونزا عبر قطرات تنفسية صغيرة تخرج عند السعال أو العطس أو التحدث، وقد تصل إلى فم أو أنف أو عين شخص آخر، أو عبر لمس أسطح ملوثة ثم ملامسة الوجه.
وتشمل الأعراض الشائعة: الحمى، السعال، القشعريرة، التعرق، آلام العضلات، التعب، والتهاب الحلق، مع ظهور مفاجئ يميّزها عن نزلات البرد.
الفئات الأكثر عرضة والمضاعفات
أشار التقرير إلى أن كبار السن فوق 65 عاماً، والأطفال دون الخامسة، والحوامل، ومرضى الأمراض المزمنة، وضعيفي المناعة، وذوي السمنة المفرطة، أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة، منها صعوبة التنفس، وألم الصدر، والدوخة المستمرة، ونوبات الصرع، ما يستدعي رعاية طبية فورية.
الوقاية والعودة للحياة الطبيعية
أكد التقرير أن لقاح الإنفلونزا هو الوسيلة الأهم للوقاية، إلى جانب غسل اليدين، وتغطية الفم عند السعال، وتطهير الأسطح، وارتداء الكمامة قرب الفئات الهشة. وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالبقاء في المنزل 24 ساعة على الأقل بعد زوال الحمى دون أدوية خافضة.