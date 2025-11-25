عدوى الإنفلونزا أخطر مما نعتقد.. تحذير للمحيطين بالمريض من "أسبوع العدوى"

الفئات الأكثر عرضة والمضاعفات

أشار التقرير إلى أن كبار السن فوق 65 عاماً، والأطفال دون الخامسة، والحوامل، ومرضى الأمراض المزمنة، وضعيفي المناعة، وذوي السمنة المفرطة، أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة، منها صعوبة التنفس، وألم الصدر، والدوخة المستمرة، ونوبات الصرع، ما يستدعي رعاية طبية فورية.