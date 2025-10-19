تجمع الجوف الصحي يوضح طرق تقليل خطر انتقال العدوى في الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

وأوضح التجمع أن الوقاية تبدأ من السلوكيات اليومية البسيطة، مشيرًا إلى أن غسل اليدين بانتظام، والمحافظة على النظافة الشخصية، وشرب المياه الصالحة، وتحضير الطعام بطريقة صحية، تعد من أبرز الممارسات التي تقلل فرص انتقال العدوى.