تجمع الجوف الصحي يوضح طرق تقليل خطر انتقال العدوى في الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

أكد تجمع الجوف الصحي أن اتباع عدد من الخطوات البسيطة يسهم بفاعلية في الحد من خطر انتقال العدوى، وذلك تزامنًا مع فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، الذي يُعد إحدى المبادرات الصحية الهادفة لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز الممارسات الوقائية بين الأفراد.
وأوضح التجمع أن الوقاية تبدأ من السلوكيات اليومية البسيطة، مشيرًا إلى أن غسل اليدين بانتظام، والمحافظة على النظافة الشخصية، وشرب المياه الصالحة، وتحضير الطعام بطريقة صحية، تعد من أبرز الممارسات التي تقلل فرص انتقال العدوى.
وبيّن أن من العوامل المهمة في تعزيز الوقاية أيضًا أخذ التطعيمات اللازمة بحسب الفئة العمرية، والحد من التعرض للأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الإجراءات ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ويسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وسلامة.
ويأتي تفعيل الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى ضمن جهود تجمع الجوف الصحي في نشر ثقافة الوقاية، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية، بما يتوافق مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030" في تحسين جودة الحياة وتعزيز أنماط العيش الصحية.