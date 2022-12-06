استئصالها كان الحل الوحيد.. أعراض "سرطان العين النادر" وآفاق علاجه

وتقول: "يظهر الورم الجلدي عادة على شكل نتوء بني اللون حدوده غير واضحة، وقد يتقرح هذا النتوء وينزف؛ فإذا كان هذا في منطقة الملتحمة والقرنية، فيجب أن يشارك أخصائي العيون في العلاج إلى جانب أخصائي الأورام الخبيثة في العين- الاستعداد الوراثي، وتأثير الاشعاع الشمسي، والظروف البيئية السيئة، والإصابة بعدوى مرض نقص المناعة البشرية وتأثير المواد السامة بما فيها تلك الموجودة في مستحضرات التجميل".