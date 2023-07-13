3 وسائل للعلاج.. "سعود الطبية" عن قصر النظر: هذه الفئات الأكثر عرضة

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن قصر النظر هو نوع من أنواع العيوب الانكسارية وأكثرها شيوعًا؛ حيث يرى المصاب الأشياء القريبة بوضوح، ويصعب عليه رؤية الأشياء البعيدة.