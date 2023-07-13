3 وسائل للعلاج.. "سعود الطبية" عن قصر النظر: هذه الفئات الأكثر عرضة

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن قصر النظر هو نوع من أنواع العيوب الانكسارية وأكثرها شيوعًا؛ حيث يرى المصاب الأشياء القريبة بوضوح، ويصعب عليه رؤية الأشياء البعيدة.
ولفتت المدينة إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بقصر النظر هم الأطفال والمراهقين، ومَن لديه تاريخ عائلي بهذا المرض.
وقالت، في إنفوجراف معلوماتي نشرته اليوم: إن أعراض قصر النظر تتمثل في صعوبة رؤية الأشياء البعيدة، ورمش وفرك العينين باستمرار والصداع الناتج عن إجهاد العين.
وأشارت إلى أن طرق التكيف والعلاج لقصر النظر تكون عبر ارتداء النظارات الطبية وجراحات تصحيح النظر والعدسات اللاصقة.