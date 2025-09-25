الموز .. سر ديمبلي الذي قاده نحو الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته

كشفت تقارير رياضية عن سر غذائي ساعد عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، في طريقه إلى الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة، حيث كان الموز عنصرًا ثابتًا في نظامه الغذائي.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، تجنّب ديمبلي الأطعمة السريعة مثل البيتزا والهمبرغر إلا نادرًا، بينما اعتمد على الموز يوميًا كمصدر للطاقة. وكان اللاعب قد صرح سابقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لن أتخلى أبدًا عن الموز".
ويؤكد خبراء التغذية أن ثمرة الموز توفر ما بين 100 و120 سعراً حرارياً و30 غراماً من الكربوهيدرات، إضافة إلى الألياف والفيتامينات B6 وC. ويشير البروفيسور فيسينتي كليمنتي إلى أن الموز سهل الهضم ومناسب قبل التمارين أو أثناءها أو بعدها، مشددًا على دوره في تعزيز الطاقة والحفاظ على ترطيب الجسم.