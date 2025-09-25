الموز .. سر ديمبلي الذي قاده نحو الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته

ويؤكد خبراء التغذية أن ثمرة الموز توفر ما بين 100 و120 سعراً حرارياً و30 غراماً من الكربوهيدرات، إضافة إلى الألياف والفيتامينات B6 وC. ويشير البروفيسور فيسينتي كليمنتي إلى أن الموز سهل الهضم ومناسب قبل التمارين أو أثناءها أو بعدها، مشددًا على دوره في تعزيز الطاقة والحفاظ على ترطيب الجسم.