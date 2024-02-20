"شجّع من قلبك.. وانتبه له".. "الصحة": الضغط النفسي خلال التشجيع قد يحفّز حدوث أزمة قلبية

وحثّ المشجعين المصابين بمشكلات في القلب على تناول الأدوية في وقتها، وعدم تجاهل أي عرضٍ مثل ألم الصدر أو صعوبة التنفس، والحصول على الرعاية الطبية فوراً دون الانتظار لنهاية المباراة.