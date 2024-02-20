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"شجّع من قلبك.. وانتبه له".. "الصحة": الضغط النفسي خلال التشجيع قد يحفّز حدوث أزمة قلبية
حثّت المشجعين المصابين بمشكلات في القلب على تناول الأدوية في وقتها وعدم تجاهل الأعراض
استكمالاً لحملتها لمكافحة التعصب الرياضي وتأثيره على الصحة، واصلت وزارة الصحة نصائحها التوعوية، تحت عنوان "هدي اللعب" و"عش بصحة".
وأوضح حساب "عش بصحة" التوعوي تحت عنوان "شجّع من قلبك بس انتبه له"، أن التشجيع يسبّب تعرُّضاً مفاجئاً للضغط النفسي، وقد يحفّز حدوث أزمة قلبية.
وحثّ المشجعين المصابين بمشكلات في القلب على تناول الأدوية في وقتها، وعدم تجاهل أي عرضٍ مثل ألم الصدر أو صعوبة التنفس، والحصول على الرعاية الطبية فوراً دون الانتظار لنهاية المباراة.
وكانت "الصحة" قد عرّفت التعصب، بأنه فعلٌ يقوم خلاله الشخص بالمبالغة في الحكم على الأشياء، وفقدان الروح الرياضية، وعدم القدرة على الاستمتاع بمشاهدة لعب الفريق الذي يشجعه.