يحقق فقدان وزن بنسبة 29% في عام.. دراسة: دواء جديد يتفوق على "أوزمبيك" و"ويغوفي"

كشفت تجربة سريرية أجرتها الشركة الأمريكية "إيلي ليلي" أن دواءها التجريبي "ريتاتروتيد" يحقق فقدان وزن يصل إلى 29% من وزن الجسم خلال عام واحد، متفوقًا على أبرز أدوية السمنة مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي" بنسبة 64%، وعلى "زيباوند" بنسبة 32%.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، شملت التجربة السريرية من المرحلة الثالثة أكثر من 400 مشارك مصابين بالسمنة والتهاب مفصل الركبة، واستمرت لمدة 15 شهرًا، حيث تلقى بعض المشاركين جرعات أسبوعية بلغت 9 أو 12 ملغ، مقابل مجموعة أخرى تلقت دواءً وهميًا.
وأفاد مستخدمو جرعة 12 ملغ بفقدان نحو ربع وزنهم، مع تسجيل انخفاض في ألم الركبة بنسبة 60% على مقياس من 0 إلى 10، مقارنة بالمجموعة التي تلقت العلاج الوهمي.
وأعلنت الشركة أن الدواء حقق "فقدان وزن ملحوظ بنسبة 29%" لدى المشاركين، إلا أن النتائج الكاملة لم تُنشر بعد في مجلة علمية محكّمة.
ويستهدف دواء "ريتاتروتيد" ثلاثة هرمونات مسؤولة عن الشهية والتمثيل الغذائي، هي:
- هرمون "GLP-1"، وهو نفسه المستهدف في أدوية "أوزمبيك" و"ويغوفي".
- الببتيد المعتمد على الغلوكوز والمحفز لإفراز الأنسولين (GIP).
- هرمون الجلوكاغون، الذي يرفع مستوى السكر في الدم، ولا تستهدفه أي حقن لإنقاص الوزن متوافرة حاليًا.
شملت الآثار الجانبية غثيانًا، وإسهالًا، وإمساكًا، وخللًا في الإحساس، وأصابت نحو 20% من المشاركين الذين حصلوا على الجرعة العليا. وأوقف 12% من المستخدمين العلاج بسبب هذه الأعراض، بما في ذلك ما وُصف بـ"فقدان وزن مفرط متصور"، مقارنة بنسبة 5% في المجموعة الوهمية.
وأشارت دراسات سابقة إلى أن نحو نصف مستخدمي "أوزمبيك" يتوقفون عن استخدامه بعد عام واحد.