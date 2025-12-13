يحقق فقدان وزن بنسبة 29% في عام.. دراسة: دواء جديد يتفوق على "أوزمبيك" و"ويغوفي"

شملت الآثار الجانبية غثيانًا، وإسهالًا، وإمساكًا، وخللًا في الإحساس، وأصابت نحو 20% من المشاركين الذين حصلوا على الجرعة العليا. وأوقف 12% من المستخدمين العلاج بسبب هذه الأعراض، بما في ذلك ما وُصف بـ"فقدان وزن مفرط متصور"، مقارنة بنسبة 5% في المجموعة الوهمية.