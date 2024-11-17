خطوات بسيطة لحياة صحية.. المشي وتدريبات القوة سر الحفاظ على اللياقة وإنقاص الوزن

أظهرت دراسة حديثة أن التغييرات البسيطة في الروتين اليومي يمكن أن تصنع فرقاً كبيراً في تحسين الصحة العامة والوصول إلى وزن مثالي، دون الحاجة إلى خطط مرهقة أو حميات صارمة وذلك في ظل التحديات المرتبطة بفقدان الوزن والحفاظ على اللياقة.
وفقاً للدراسة التي نوهت اليها "العربية نت" فإن المشي لمسافة تصل إلى 7000 خطوة يومياً يحمل فوائد مذهلة، مثل تعزيز صحة القلب وتحسين المزاج، ما يجعله من أسهل الأنشطة التي يمكن ممارستها دون الحاجة إلى معدات أو عضويات مكلفة.
وأشارت إلى أن تدريبات القوة، حتى باستخدام الأوزان الخفيفة أو وزن الجسم فقط، تساهم في بناء العضلات وزيادة معدل حرق السعرات الحرارية، ما يعزز فقدان الوزن بشكل طبيعي حتى أثناء الراحة.
وشددت الدراسة على دور الماء في التحكم بالجوع ودعم النشاط البدني، موضحة أن الشعور بالجوع قد يكون نتيجة الجفاف. لذا يُنصح بشرب كميات كافية من الماء لتحسين الهضم والتمثيل الغذائي، إلى جانب تجنب المشروبات السكرية واستبدالها بالماء أو المشروبات الصحية.
أكد الخبراء أن السر يكمن في التركيز على التغييرات التدريجية والمستدامة، مثل تناول الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية، والابتعاد عن الحميات القاسية وأوصوا بتحديد أهداف واقعية والاحتفال بالإنجازات الصغيرة، مثل زيادة خطوات المشي اليومية أو الالتزام بوجبة صحية.
وفي حال حدوث تعثرات، مثل تفويت جلسة تمرين أو تناول وجبة دسمة، تنصح الدراسة بتجنب الإحباط والعودة فوراً إلى العادات الصحية في اليوم التالي، وتقدم هذه الإستراتيجيات، المدعومة بالدراسات، نهجاً متوازناً وسهل التطبيق لتحسين الصحة والوصول إلى الوزن المثالي دون الشعور بالإرهاق أو الضغوط.