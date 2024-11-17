خطوات بسيطة لحياة صحية.. المشي وتدريبات القوة سر الحفاظ على اللياقة وإنقاص الوزن

أظهرت دراسة حديثة أن التغييرات البسيطة في الروتين اليومي يمكن أن تصنع فرقاً كبيراً في تحسين الصحة العامة والوصول إلى وزن مثالي، دون الحاجة إلى خطط مرهقة أو حميات صارمة وذلك في ظل التحديات المرتبطة بفقدان الوزن والحفاظ على اللياقة.