اصطدام وعناية حرجة وأسرة تبكي.. مآسي التدخين في قصة للعبرة يرويها "الخضيري"

وأوضح "الخضيري" أن هذا المريض أفطر في بيته وقت الإفطار في رمضان، ثم اتجه للصلاة بسيارته لأقرب مسجد، ويقول: "من شدة شوقي للسيجارة أشعلت سيجارتي لأدخن قبل وصولي للمسجد، وعند اقترابي من المسجد أخذت نفسًا عميقًا جدًّا من السيجارة لإشباع إدماني على التدخين، فزاد أول أكسيد الكربون فدخلت في إغماءة سريعة فقدت فيها السيطرة على السيارة واصطدمت بجدار المسجد؛ بسبب الغيبوبة، ولم أُفق إلا بعد ساعات وفي العناية الحرجة وبجواري زوجتي وأبنائي يبكون".