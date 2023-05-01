تحذيرات للرجال والنساء.. آثار جانبية خطيرة للمنشطات تنبه لها "صحة الرياض"

وبينت "صحة الرياض" اليوم، عبر حسابها على "تويتر"، أن من الآثار الجانبية لتناول المنشطات: "حدوث النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، والعقم، والصلع، والضعف الجنسى لدى الرجال، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل الكبد، أو الكلى التى قد تصل إلى الفشل التام".