تحذيرات للرجال والنساء.. آثار جانبية خطيرة للمنشطات تنبه لها "صحة الرياض"

أوضحت "صحة الرياض"، جملة من الآثار الجانبية لتناول المنشطات، مخصصة تحذيرات للرجال والنساء.
وبينت "صحة الرياض" اليوم، عبر حسابها على "تويتر"، أن من الآثار الجانبية لتناول المنشطات: "حدوث النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، والعقم، والصلع، والضعف الجنسى لدى الرجال، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل الكبد، أو الكلى التى قد تصل إلى الفشل التام".
وأضافت أن من آثار المنشطات الجانبية لدى النساء: "نمو شعر الوجه، وغلظة الصوت ، وخلل في الدورة الشهرية".
وتابعت: كما قد تؤدي المنشطات إلى "جلطات الدم، واحتباس في انتظام السوائل، وزيادة نسبة الكوليسترول".