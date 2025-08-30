يمنع تدهور وظائف الكلى.. دراسة يابانية: دواء للإمساك قد يُعالج مرضى الكلى المزمن

وأوضح البروفيسور تاكاكي آبي، قائد البحث، الدافع وراء الدراسة قائلاً: "لاحظنا أن الإمساك من الأعراض التي تُصاحب غالبًا مرض الكلى المزمن، وقررنا إجراء المزيد من البحث حول هذه الصلة. باختصار، يُعطّل الإمساك ميكروبات الأمعاء، مما يُفاقم مشاكل الكلى. وبالعودة إلى الوراء، افترضنا أنه يمكننا تحسين وظائف الكلى من خلال علاج الإمساك".