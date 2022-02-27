4 عادات أكل تؤدي لزيادة خطر الإصابة بـ"الزهايمر" وفقدان الذاكرة

هذه فئة واسعة، تشمل الحبوب المصنعة التي تم تجريدها من النخالة؛ وبالتالي تجريدها من الكثير من محتواها من الألياف والمغذيات.

وتشمل أمثلة الكربوهيدرات المكررة الدقيق الأبيض، والسكر، والأطعمة الشائعة المصنوعة من هذه المكونات، مثل الخبز الأبيض والحبوب والمعكرونة.

وتشير مراجعة عام 2015 إلى أن تناول كميات أكبر من السكر البسيط، مثل السكر الموجود في الصودا والحلوى، ارتبط بانخفاض الوظيفة الإدراكية.

من الأفضل تناول الكربوهيدرات "الصحية" المعقدة، مثل الحبوب الكاملة، والفواكه والخضراوات، والبقوليات التي تحتوي على مؤشر نسبة سكر أقل في الدم.