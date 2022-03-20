4 علامات تعني حاجة جسمك لفيتامين B9.. هنا أهم مصادره

يعتبر فيتامين B9 ضمن ثمانية فيتامينات أساسية يستخدمها الجسم لدعم كل شيء من الحمض النووي إلى إنتاج خلايا الدم الحمراء.

ومن السهل تناول كمية صحية من فيتامين B9 مع النظام الغذائي الصحيح، ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى المزيد؟

يلعب فيتامين B9، المعروف أيضًا باسم الفولات، دورًا مهمًّا في عدد من وظائف الجسم المهمة. ويعتمد تصنيع الحمض النووي واستقلاب الأحماض الأمينية وانقسام الخلايا، على حمض الفوليك، فما الذي يمكن أن يحدث عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي منه؟

وبحسب "الألمانية" يُعد فقر الدم أحد أكثر نتائج نقص فيتامين B9 إثارة للقلق؛ ولكن هناك بعض العلامات الرئيسية التي يجب البحث عنها والتي يمكن أن تساعدك في الوقاية منه.