نتائج صادمة عن تدخين السجائر الإلكترونية بالمدارس يكشفها "القشقري"

وأضاف: "هناك سموم يتم إذابتها في النيكوتين والقطران وهي ما تعطي للسجائر الإلكترونية الطعم وهي خدعة برائحة فراولة أو توت وغيرهما، ولكن هذه كلها مواد سامة ابتداءً من التجارب التي عملت على الحيوانات في المختبرات؛ بالإضافة إلى ما ظهر من نتائج سلبية على جسم الإنسان، فكل عضو في جسم الإنسان يتأثر بهذه السموم المتطايرة، وأحيانًا الصلبة".