نتائج صادمة عن تدخين السجائر الإلكترونية بالمدارس يكشفها "القشقري"

قال استشاري قسطرة القلب التداخلية والشكلية في الحرس الوطني الدكتور وائل القشقري، إن دراسة حديثة أثبتت أن 12% إلى 15% من المراهقين في المدارس هم من مدخني السجائر الإلكترونية.
وتفصيلاً، أوضح "القشقري"، لقناة الإخبارية عبر "برنامج اليوم"، أنه بحسب دراسة حديثة فإن 12% إلى 15% من المراهقين في المدارس في أكبر الدول في العالم هم مدخنون للسجائر الإلكترونية، كما أثبتت الدراسة أن معظمهم ما بين سن 14 إلى سن 18 وهو سن مبكر جداً للبدء في استخدام السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين والقطران".
وأضاف: "هناك سموم يتم إذابتها في النيكوتين والقطران وهي ما تعطي للسجائر الإلكترونية الطعم وهي خدعة برائحة فراولة أو توت وغيرهما، ولكن هذه كلها مواد سامة ابتداءً من التجارب التي عملت على الحيوانات في المختبرات؛ بالإضافة إلى ما ظهر من نتائج سلبية على جسم الإنسان، فكل عضو في جسم الإنسان يتأثر بهذه السموم المتطايرة، وأحيانًا الصلبة".